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Тайвань присоединится к антироссийским санкциям

10:06, 25 февраля 2022
Тайвань присоединится к антироссийским санкциям Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press
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МИД Тайваня осудил проведение Россией военной операции на Украине и сообщил о планах присоединиться к международным экономическим санкциям против РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своём официальном сайте. В Тайване также отметили, что действия РФ поставили под угрозу региональную безопасность и мировую стабильность.

Чтобы заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Китайской Республики (Тайвань) объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России,указано на сайте МИД Тайваня.

Президент США Джо Байден ранее заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие». Также Вашингтон может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

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