Тайник бандеровцев нашли под Львовом

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Прах сына генсека КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Кремируют Сергея Хрущёва в США, где он жил и работал последние 30 лет.

О похоронах учёного на родине сообщила его вдова Валентина Голенко. Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолёты. Там будут поминки, всё,...