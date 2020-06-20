Тайник бандеровцев нашли под Львовом

Искатели исторических ценностей на окраине города Мостиска Львовской области нашли два молочных бидона. Они были закопаны в лесу.
В них находились книги, журналы и документы запрещённой в РФ экстремистской организации «ОУН-УПА» («Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия»). Также в тайнике найден военный билет сотрудника НКВД. Материалы относятся к 1940-1950 годам,
Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, — объяснил один из искателей.
Документы, которые ждёт реставрация, переданы в местный краеведческий музей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мемориальная доска в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева появилась в городе Калуш на западе Украины. Дивизия СС «Галичина» была сформирована из украинских националистов в 1943 году. Её боевики причастны к карательным операциям и массовым убийствам.
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