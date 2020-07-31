Сына российского бизнесмена рекомендовали в парламент Британии

https://static.news.ru/photo/e6c81662-d3b3-11ea-ace7-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений станет пожизненным пэром и войдёт в верхнюю палату британского парламента — Палату лордов. Это следует из списка пожизненных пэров, утверждённых королевой Елизаветой II.

Документ опубликован, 31 июля, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что всего в списке 36 фамилий. Кроме Евгения Лебедева, владельца компании, выпускающей газеты The Independent и Evening Standard, в списке присутствуют муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур.

Также отмечается, что Лебедева в список на получение пэрства рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II 17 июля 2020 года посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Пожилой мужчина собрал около 33 млн фунтов стерлингов (свыше $41 млн) для врачей островного государства, борющихся с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).