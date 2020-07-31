Сына российского бизнесмена рекомендовали в парламент Британии

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений станет пожизненным пэром и войдёт в верхнюю палату британского парламента — Палату лордов. Это следует из списка пожизненных пэров, утверждённых королевой Елизаветой II.
Документ опубликован, 31 июля,
Также отмечается, что Лебедева в список на получение пэрства рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II 17 июля 2020 года посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Пожилой мужчина собрал около 33 млн фунтов стерлингов (свыше $41 млн) для врачей островного государства, борющихся с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
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