Сына Мавроди посадили в тюрьму в Таиланде

Сына основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди Максима Мернеса посадили в тюрьму в Таиланде. Об этом он рассказал в Instagram и попросил подписчиков о помощи.

Я оказался в тюрьме <...>, прошу помощи у всех. Меня разводят по делу, которого я вообще не совершал, — пожаловался он.

Мернес добавил, что уже устал от «беспредела» и не знает, к кому обращаться за помощью.

Звоните в консульство, да хоть президенту, — написал он.

Адвокат Мернеса Александр Парфёнов заявил телеканалу «Звезда», что деталей его задержания не знает. По словам юриста, он в настоящее время пытается связаться со своим клиентом, а также полицией Таиланда.

Адвокат также рассказал, что некоторое время назад Мернеса отпустили из СИЗО, надев на него браслет. Его обвиняли в нападении на человека с ножом.

Ранее сообщалось, что Мернес совместно с украинским бойцом ММА Аскаром Можаровым занялись организацией боёв трансгендеров. По их словам, они намеревались продать права на трансляцию турнира ведущим британским и американским телеканалам.