Сына Мавроди посадили в тюрьму в Таиланде

Сына основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди Максима Мернеса посадили в тюрьму в Таиланде. Об этом он рассказал в Instagram и попросил подписчиков о помощи.
Я оказался в тюрьме <...>, прошу помощи у всех. Меня разводят по делу, которого я вообще не совершал, — пожаловался он.
Мернес добавил, что уже устал от «беспредела» и не знает, к кому обращаться за помощью.
Звоните в консульство, да хоть президенту, — написал он.
Адвокат Мернеса Александр Парфёнов
Адвокат также рассказал, что некоторое время назад Мернеса отпустили из СИЗО, надев на него браслет. Его обвиняли в нападении на человека с ножом.
Ранее сообщалось, что Мернес совместно с украинским бойцом ММА Аскаром Можаровым занялись организацией боёв трансгендеров. По их словам, они намеревались продать права на трансляцию турнира ведущим британским и американским телеканалам.