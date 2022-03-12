Сын президента Туркменистана пообещал сохранить нейтральный статус страны

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что если он победит на президентских выборах, республика сохранит нейтральный статус. 14 февраля 2022 года правящая Демократическая партия выдвинула его кандидатуру на внеочередные президентские выборы в Туркмении, которые проходят 12 марта, пишет ТАСС.

Если мне окажут большое доверие, я, конечно, продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны, — сказал он.

Бердымухамедов отметил, что Туркмения — миролюбивая страна. По его словам, внешняя политика республики направлена на расширение дружественных и добрососедских отношений. Кроме того, Бердымухамедов подчеркнул, что в число приоритетов Ашхабада входит укрепление партнёрства с международными организациями, прежде всего с ООН.

В ЦИК Туркмении заявили, что явка на президентских выборах в стране на 09:00 мск составила 51,05%.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными политическими партиями и инициативными группами граждан. Выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны следует дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. По его словам, он в будущем собирается направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.