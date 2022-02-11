Бердымухамедов призвал дать молодым дорогу к власти в Туркменистане

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны следует дать молодым руководителям. Он добавил, что принял «непростое решение о себе», но не объяснил смысл фразы, сообщается на сайте агентства ТДХ.

Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности, — подчеркнул Бердымухамедов.

По его словам, он и в будущем собирается направлять в эту область свой жизненный и политический опыт.

Ранее стало известно, что в начале января Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение потушить кратер «Сияние Каракумов», известный в народе также под названием «Врата ада». Из кратера на протяжении 50 лет вырывается горящий газ. Бердымухамедов заявил, что природный газ расходуется просто так, хотя его можно было бы продавать и получать прибыль.