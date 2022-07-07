«Свечку не держал»: Барецкий про друга, которого ищут из-за смерти девушки Барецкий рассказал, что у Полякова с Красильниковой часто происходили ссоры

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Стас Барецкий

Друга Стаса Барецкого, 42-летнего Вячеслава Полякова, разыскивают в связи с жестоким убийством 18-летней Софьи Красильниковой в Подмосковье. Шоумен в разговоре с NEWS.ru заявил, что они встречались и у них часто были ссоры, но он не верит в то, что убить девушку мог его друг. Он также посоветовал товарищу найти хорошего адвоката.

В то, что это он ее убил, я не верю от слова «совсем». Он человек всегда адекватный был в принципе. Если говорить о ссорах, то, конечно, они были, но тут скорее дело молодое. Так что единственное, чем я сейчас могу помочь Славе, — найти хорошего адвоката. А так я, конечно, как говорится, свечку не держал, — заявил Барецкий.

Комментируя сообщения, что незадолго до гибели Красильниковой Полякова с девушкой видели вместе, Барецкий заявил, что при современном уровне монтажа можно «любое видео склепать без особых проблем».

В прошлом году Барецкий предлагал создать кладбище для звёзд российского шоу-бизнеса. По его словам, специальный погост для знаменитостей могут оборудовать танцполом, где зазвучит «жизнеутверждающая эстрадная музыка».