Süddeutsche Zeitung: канцлер Германии Шольц посетит Москву 15 февраля

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля и встретится в Москве с президентом страны Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Шольц отметил, что активно работает со многими союзниками и партнёрами в Евросоюзе для решения этого вопроса. Перед поездкой в российскую столицу политик посетит Вашингтон и Киев, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Немецкое издание отмечает , что визит главы Германии в Россию омрачается фактом запрета вещания медиакомпании Deutsche Welle в РФ.

По информации ТАСС, в кабмине ФРГ корреспондентам не подтвердили визит канцлера в Москву, отметив, что о графике Шольца на следующую неделю становится известно только по пятницам.

Однако в правительстве Германии подтвердили дату визита Шольца в Штаты для проведения переговоров с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы двух лидеров 7 февраля станут отношения с Россией. Кроме того, предполагается, что они обсудят ситуацию вокруг Украины, а также пути деэскалации конфликта.

Ранее Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг Украины, в возникновении которой обвиняют Москву. Об этом политики договорились на встрече в Берлине. По словам Макрона, обе страны внимательно следят за тем, что происходит на границе РФ и Украины.