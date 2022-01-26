Шольц и Макрон выступили за диалог с Россией

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг Украины, в возникновении которой обвиняют Москву. Об этом политики договорились на встрече в Берлине, сообщает Euractiv. По словам Макрона, обе страны внимательно следят за тем, что происходит на границе РФ и Украины.

Мы сохраняем бдительность и работаем над общим решением. Мы оба работаем над тем, чтобы не допустить эскалации, — подчеркнул президент Франции.

Касаемо формата переговоров лидеры Франции и Германии выбрали «нормандский формат», который они назвали «особым вкладом с их стороны».

Макрон прибыл в Берлин во вторник для обсуждения председательства Франции в Совете Европейского союза в первой половине 2022 года и президентства Германии в рамках G7 в течение всего года.

Ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 28 января. В ходе беседы он намерен предложить свой «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также французский лидер поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины и отметил, что Париж и Берлин всегда вели саммиты между Москвой и Киевом «в духе диалога». По его словам, в настоящий момент для решения украинского кризиса необходимо поддерживать диалог с Москвой и Киевом.