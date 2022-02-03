Корпункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление о закрытии в России

Корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве получил уведомление от властей РФ о закрытии, говорится на сайте компании. Решение о запрете вещания DW в России было принято в рамках ответных мер на действия Германии против RT DE. Москва прекратит вещание DW в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются.

По информации медиакомпании, председатель офиса компании в Москве Юрий Решето сообщил , что получил официальное уведомление о закрытии офиса, которое начнёт действовать 4 февраля в 09:00 утра по местному времени.

Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.

Немецкая сторона заявила, что лицензии на вещание не было ни получено, ни запрошено. Кроме того, в заявлении говорится, что руководство RT DE в соответствии с европейским законодательством не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с RT DE в Германии, поскольку она представляет собой посягательство на свободу слова.