Названа основная тема переговоров Байдена и Шольца

Правительство ФРГ подтверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Основной темой диалога станут отношения с Россией, заявил на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, слова которого приводит ТАСС.

Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена, — отметил он.

Хебештрайт добавил, что США являются самым важным партнёром Германии за пределами Евросоюза и союзником по НАТО. Кроме того, предполагается, что лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг Украины, а также пути деэскалации конфликта.

В Белом доме отмечали, что визит главы правительства Германии в Вашингтон позволит подтвердить прочность связей между двумя странами.

Ранее Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг Украины, в возникновении которой обвиняют Москву. Об этом политики договорились на встрече в Берлине. По словам Макрона, обе страны внимательно следят за тем, что происходит на границе РФ и Украины.