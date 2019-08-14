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Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Москва дала повод для прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), может перечеркнуть позитив в двусторонних отношениях. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ангела Меркель своими заявлениями о причинах распада ДРСМД вполне может перечеркнуть значительную часть позитива, который достигнут в российско-германских отношениях за время её нахождения на посту федерального канцлера, — а это...