https://static.news.ru/photo/e754504e-bed5-11e9-825c-fa163e074e61_660.jpgФото: US Navy/Global Look Press
Панамский канал продолжит выдавать разрешения на проход судов, идущих из Венесуэлы, при наличии у них необходимых документов. На это не повлияет давление со стороны США.
У нас с США есть соглашение о нейтралитете (Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 года. — Ред.). И мы должны руководствоваться его положениями, пока они (суда из Венесуэлы. — Ред.) соблюдают установленные правила. А в соответствии с правилами, это мирный проход, — цитирует агентство Reuters слова главы администрации канала Хорхе Кихано.
Ранее News.ru сообщал, что правительство РФ активно развивает Северный морской путь (СМП). Этот транспортный коридор является единственной альтернативой маршрутам через Суэцкий и Панамский каналы, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По оценке министра, к 2020 году исходящие грузопотоки углеводородного сырья по СМП достигнут 27 млн тонн в год, а ещё через пять лет, к 2025 году, превысят 77,8 млн тонн в год.