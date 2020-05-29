Суд в Австралии обязал опубликовать письма Елизаветы II 45-летней давности

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Верховный суд Австралии распорядился обнародовать переписку королевы Великобритании Елизаветы II об увольнении Эдварда Гофа Уитлэма с поста австралийского премьера в 1975 году.

В суде сочли, что письма, которые монарх отправляла генерал-губернатору Джону Керру, являются публичным достоянием, передаёт France Presse.

Керр уволил Уитлэма через три года после его избрания премьер-министром, что привело к глубокому конституционному кризису. Причины его отставки обсуждают до сих пор, часть специалистов считает, что британская и даже американская стороны пытались подавить реформистские идеи политика.

Представители британской королевы на протяжении 45 лет утверждали, что хранящаяся в австралийском национальном архиве корреспонденция является частной. Письма могут пролить свет на то, пыталось ли британское правительство повлиять на события в своей бывшей колонии, а также показать роль королевы, принца Чарльза и высших советников монарха в увольнении Уитлэма.

В 2018 году опубликовать переписку требовала историк Джени Хокинг, однако федеральный суд Австралии отказал истице в обнародовании писем королевы.

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