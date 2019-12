Обвинения генералу были предъявлены ещё в марте 2014 года, однако из-за апелляций судебный процесс продолжался в течение месяцев, и Машарраф покинул Пакистан в марте 2016 года, отмечает Dawn. Мужчину обвинили в госизмене из-за введения режима чрезвычайного положения в ноябре 2007 года.

Special court hands death penalty to Gen Pervez Musharraf in high treason case. A three-member bench of the special court announced the decision today. https://t.co/RWlbu0LxxO pic.twitter.com/ZnEa18E6V2