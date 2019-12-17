https://static.news.ru/photo/6e66433e-20a2-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Первез Мушарраф Фото: AP/ТАСС

Суд в Исламабаде заочно приговорил к смертной казни за государственную измену бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, который пришёл к власти в 1999 году в результате госпереворота. Политический деятель сейчас находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Обвинения генералу были предъявлены ещё в марте 2014 года, однако из-за апелляций судебный процесс продолжался в течение месяцев, и Машарраф покинул Пакистан в марте 2016 года, отмечает Dawn. Мужчину обвинили в госизмене из-за введения режима чрезвычайного положения в ноябре 2007 года.

Special court hands death penalty to Gen Pervez Musharraf in high treason case. A three-member bench of the special court announced the decision today. https://t.co/RWlbu0LxxO pic.twitter.com/ZnEa18E6V2 — Naila Inayat नयल इनयत (@nailainayat) December 17, 2019

Ранее в Южной Корее к смертной казни был приговорён мужчина, который поджёг свою квартиру и напал с ножом на покидающих пылающее здание соседей. Жертвами атаки в городе Чинджу стали пять человек, ещё 17 получили ранения, писал NEWS.ru.