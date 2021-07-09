Суд Киева продлил домашний арест Медведчуку

Суд Киева продлил домашний арест лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку до 9 сентября 2021 года. Об этом сообщается в прямой трансляции YouTube-канала «Перший Незалежний».

Также суд продлил действие возложенных на политика обязательств. Ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда. Загранпаспорта Медведчука по-прежнему должны быть сданы. Кроме того, политик обязан носить электронный браслет.

Покидать дом Медведчук может только для получения медицинской помощи. Приговор может быть обжалован в течение пяти дней.

Напомним, Медведчук обвиняется в госизмене. В начале июня в Сети появилась третья запись «прослушки», на которой политик общается с представителями России. Медведчук говорит с Дмитрием Козаком и якобы обсуждает с ним поставки угля на Украину из ЛНР и ДНР. Запись относится к 2014–2015 годам, Медведчук якобы предлагает замглавы правительства РФ поставлять в обмен на уголь продовольствие на неподконтрольные Киеву территории.

Ранее Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконные действия властей Украины. В частности, политик заявил, что его уголовное преследование было политически мотивировано.