Стюардесса рассказала о секретной проверке членов экипажа перед полётом

https://static.news.ru/photo/e2a88812-b528-11eb-8a55-96000091f725_660.jpg Фото: katkamalani / tiktok

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала своим подписчикам в TikTok, как проходят секретную проверку перед полётом члены экипажа. Благодаря таким роликам девушка стала достаточно популярна в соцсетях — у неё более 15,2 млн подписчиков.

Итак, по словам бортпроводницы, в большинстве крупных аэропортов существует специальная система досмотра для членов экипажа, которая называется Known Crew Member. По сути, это сокращённый вид контроля, который избавляет от необходимости проходить полный досмотр.

Такой вариант стал возможен благодаря очень жёсткому отбору пилотов и стюардесс при приёме на работу. Каждого члена экипажа тщательно проверяют, кроме того, он сдаёт отпечатки пальцев.

Однако бывают моменты, когда и стюардессы проходят простой контроль вместе со всеми путешественниками. Но обычно это выборочный контроль.

Если вы видите, что член экипажа проходит через систему безопасности вместе со всеми, это означает, что он был выбран для этого случайным образом, — сказала девушка на видео.

Ранее украинская стюардесса перечислила способы, позволяющие сэкономить при покупке авиабилетов. В TikTok она рассказала, что в будние дни, ночью и ранним утром можно купить билеты по более привлекательной цене. Бортпроводница посоветовала также пользоваться «календарём низких цен», выбирать гибкие даты для поездок и приобретать билеты заранее.