Стрелков оценил предложение экс-президента Украины по Донбассу

Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о создании свободной экономической зоны в Донбассе противоречит Минским соглашениям.
Об этом URA.RU
После того как Киев зачистит Донбасс, он может там делать всё что угодно, в том числе свободную экономическую зону, — сказал Стрелков.
Он добавил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и ставит перед собой цель вернуть полный контроль над Донбассом. Кроме того, по словам Стрелкова, жители Донбасса уже не считают себя украинцами, но и к России себя не относят.
По его мнению, жители Донбасса желают «хоть худого, но мира». Однако большинство из них уверены, что если Украина вернёт Донбасс, то там может быть и будет свободная экономическая зона, но уже без них.
Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук предложил привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе. Он полагает, что без участия Вашингтона разрешить конфликт на востоке Украины будет очень сложно.
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