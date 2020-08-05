Стрелков оценил предложение экс-президента Украины по Донбассу

https://static.news.ru/photo/9b27a6a6-d754-11ea-bed8-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о создании свободной экономической зоны в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Об этом URA.RU заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, для реализации этого плана Украине придётся захватить Донбасс.

После того как Киев зачистит Донбасс, он может там делать всё что угодно, в том числе свободную экономическую зону, — сказал Стрелков.

Он добавил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и ставит перед собой цель вернуть полный контроль над Донбассом. Кроме того, по словам Стрелкова, жители Донбасса уже не считают себя украинцами, но и к России себя не относят.

По его мнению, жители Донбасса желают «хоть худого, но мира». Однако большинство из них уверены, что если Украина вернёт Донбасс, то там может быть и будет свободная экономическая зона, но уже без них.

Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук предложил привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе. Он полагает, что без участия Вашингтона разрешить конфликт на востоке Украины будет очень сложно.