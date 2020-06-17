Стратегические бомбардировщики США подлетели к Дальнему Востоку России

https://static.news.ru/photo/a9b8b29e-b0b4-11ea-a244-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, 17 июня совершили пролёт вдоль восточного побережья Камчатки, Курильских островов и к юго-востоку от Приморского края.

По данным западных мониторинговых авиационных ресурсов, пара B-52H, поднявшихся с авиабазы Эйлсон на Аляске, выполняла полёт над северо-западными районами Тихого океана, Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, передаёт «Интерфакс».

Ранее самолёты ВВС Британии и США провели разведку у южных и западных границ России. Они совершили многочасовые полёты над Чёрным морем и Балтикой. Самолёт США RC-135W с позывным HEROD51 вылетел с базы Суда-Бэй на Крите и три часа курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма. Британский самолёт ВВС RC-135W вылетел с авиабазы Уолддингтон и летал вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, у Псковской и Ленинградской областей. Его полёт также длился около трёх часов.

Самолёты США и НАТО регулярно проводят полёты у российских границ и у российских баз в Сирии. По данным Минобороны, только в мае лайнеры стратегической авиации США пять раз выполняли полёты вдоль границ РФ, писал NEWS.ru.