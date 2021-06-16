«Страны глубоко разделены»: американские СМИ оценили итоги саммита США и РФ

https://static.news.ru/photo/3504edde-cef7-11eb-967a-96000091f725_660.jpg Вилла Ла Гранж, Швейцария Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Риторика между США и Россией несколько смягчилась по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на вилле Ла Гранж, хотя напряжённость в отношениях сохранилась, считают американские издания.

Хотя лидеры и выразили разногласия, они также высказали сдержанные оценки друг о друге, избегая горячей риторики, которая временами приводила к напряжённости в отношениях, — подчеркнула Wall Street Journal.

New York Times отмечает , что главы государств «высказали общие уверения доброй воли».

Но было ясно, что по многим вопросам, от кибератак до прав человека, две страны глубоко разделены. Напряжённость была очевидна, — указало издание.

В своей статье New York Times подметила, что Путин отверг обвинения в кибератаках против США и заявил, что Америка сама является крупнейшим нарушителем правил в данной области.

Российский лидер также, кажется, без обиняков отмёл то, что Байден считал одной из ключевых задач переговоров, — идею создания «защитных ограждений», которые бы запретили некоторые атаки на критическую инфраструктуру в мирное время, — уточняется в публикации.

Её автор считает, что Байден открыто выражал несогласие с Путиным по некоторым вопросам, заверив президента РФ, что продолжит поступать так и в дальнейшем.

Washington Post сравнила встречи Путина с Байденом и Трампом. Последнего даже заподозрили в «российских связях». Байден постарался избежать аналогичных обвинений и позвал на встречу с Путиным с глазу на глаз свидетелей, отметило издание.

Байден и Путин объявили, что мероприятие было успешным, в основном потому, что они вообще смогли встретиться в то время, когда отношения двух величайших ядерных держав мира находятся на самой низкой точке со времён холодной войны, — указывается в публикации.

Ранее стало известно, что важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами недопустимости ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Москва и Вашингтон испытали «ощущение большей внутренней уверенности», когда оказались перед понятной всем формулой, выработанной «35 с лишним лет назад».