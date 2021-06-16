«Страны глубоко разделены»: американские СМИ оценили итоги саммита США и РФ

Риторика между США и Россией несколько смягчилась по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на вилле Ла Гранж, хотя напряжённость в отношениях сохранилась, считают американские издания.
Хотя лидеры и выразили разногласия, они также высказали сдержанные оценки друг о друге, избегая горячей риторики, которая временами приводила к напряжённости в отношениях, — подчеркнула Wall Street Journal.
New York Times отмечает, что главы государств «высказали общие уверения доброй воли».
Но было ясно, что по многим вопросам, от кибератак до прав человека, две страны глубоко разделены. Напряжённость была очевидна, — указало издание.
В своей статье New York Times подметила, что Путин отверг обвинения в кибератаках против США и заявил, что Америка сама является крупнейшим нарушителем правил в данной области.
Российский лидер также, кажется, без обиняков отмёл то, что Байден считал одной из ключевых задач переговоров, — идею создания «защитных ограждений», которые бы запретили некоторые атаки на критическую инфраструктуру в мирное время, — уточняется в публикации.
Её автор считает, что Байден открыто выражал несогласие с Путиным по некоторым вопросам, заверив президента РФ, что продолжит поступать так и в дальнейшем.
Washington Post сравнила встречи Путина с Байденом и Трампом. Последнего даже заподозрили в «российских связях». Байден постарался избежать аналогичных обвинений и позвал на встречу с Путиным с глазу на глаз свидетелей, отметило издание.
Байден и Путин объявили, что мероприятие было успешным, в основном потому, что они вообще смогли встретиться в то время, когда отношения двух величайших ядерных держав мира находятся на самой низкой точке со времён холодной войны, — указывается в публикации.
Ранее стало известно, что важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами недопустимости ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Москва и Вашингтон испытали «ощущение большей внутренней уверенности», когда оказались перед понятной всем формулой, выработанной «35 с лишним лет назад».