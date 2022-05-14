Страны G7 продолжат ужесточать санкции против России

Фото Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны G7 продолжат оказывать экономическое давление на Россию и будут расширять его. Их цель состоит в том, чтобы распространить ограничения на те сектора, от которых РФ имеет особую зависимость, передаёт AFP.

Мы подтверждаем нашу решимость дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, — цитирует агентство заявление государств «Большой семёрки».

Страны G7 также призвали Китай прекратить поддержку России, оправдывая проведение спецоперации на Украине и «подрывая» введённые против неё санкции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены только при условии заключения мира между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что для РФ это единственная возможность освободиться от ограничений.

Президент России Владимир Путин отметил, что санкционная одержимость Запада приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям для граждан ЕС и беднейших стран мира. Вина за эти последствия лежит на западных элитах, которые готовы пожертвовать всем остальным миром ради своего доминирования.