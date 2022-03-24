Столтенберг: НАТО повысила защиту от химических и ядерных угроз

Союзники по НАТО усилили собственную защиту против потенциальных химических, биологических и ядерных угроз в связи с ситуацией на Украине, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, страны участницы-Альянса разместят у себя соответствующие дополнительные оборонительные элементы, чтобы усилить боевые группы, передаёт РИА Новости.

Наш главный военный командующий генерал Уолтерс активировал химические, биологические, радиологические, ядерные оборонительные элементы НАТО. Союзники разместят дополнительные химические, биологические, ядерные оборонительные элементы, чтобы усилить наши новые и существующие боевые группы, — сказал он.

Столтенберг ранее сообщил, что Альянс передаст Украине оборудование для защиты страны от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз, а также предоставит помощь в области кибербезопасности. По словам генсека, главная цель НАТО — не допустить расширения конфликта за пределы украинской территории.

Как стало известно, власти США создали специальную группу «Тигр», состоящую из должностных лиц, для разработки сценариев ответных действий Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие. Команда чиновников была сформирована через четыре дня после начала спецоперации России на Украине.