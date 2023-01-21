Стало известно о массовом бегстве крупных корпораций из Китая «Коммерсант»: мировые IT-корпорации бегут из Китая

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Apple, Samsung, Microsoft, Google, Amazon и многие другие крупные мировые IT-корпорации срочно выводят свое производство из Китая, пишет «Коммерсант». Авторы утверждают, что бизнесмены переводят свои предприятия в Индию, чтобы перестать зависеть от КНР. Они отмечают, что по итогам 2022 года объем экспорта iPhone из Индии превысил сумму $2,5 млрд.

По данным «Коммерсанта», Apple начал выводить свое производство из Китая еще в 2020 году с ноутбуков Mac. Несколько месяцев назад стало известно, что изготовление наушников AirPods и Beats также переедет в Индию. Кроме этого, там же Amazon будет собирать телевизоры FireTV.

Samsung же сосредоточил производство смартфонов и компьютеров во Вьетнаме, отказавшись от выпуска продукции в Китае и Южной Корее. Так же поступили и в компаниях Google, ASUS и Dell. HP рассматривает перенос мощностей по выпуску ноутбуков в Тайвань и Таиланд.

Как утверждают авторы «Коммерсанта», в поступках корпораций присутствуют политический и экономический мотивы, поскольку из-за торговой войны с США компаниям повысили импортные пошлины. Кроме этого, обозреватели подчеркивают, что в 2022 году ВВП Китая вырос на рекордно низкие за последние 40 лет 3%.

Ранее авторы Reuters писали, что план администрации президента США Джо Байдена по пересмотру пошлин на китайский импорт провалился из-за эскалации ситуации на Тайване. По мнению источников агентства, инициатива по снижению тарифов на товары из Китая была отложена либо из-за неготовности Пекина выполнить свои обязательства по торговой сделке, либо «Тайвань изменил все».