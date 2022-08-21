Стало известно о болезни премьер-министра Японии Премьер-министр Японии Кисида заразился коронавирусом

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Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, сообщили в канцелярии главы местного правительства. Результат теста на наличие COVID-19 оказался положительным. На текущий момент Кисида находится в собственной резиденции в Токио. Телеканал NHK уточняет, что у японского политика в ночь на 20 августа поднялась температура и начался кашель.

У премьер-министра Кисиды подтверждено заражение новым коронавирусом, — передает телеканал.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест президента США Джо Байдена на COVID-19 оказался положительным. Позже стало известно, что он начал кашлять и охрип.

Уже 27 июля Байден рассказал, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и находится в прекрасном самочувствии. Во время выступления в Белом доме США президент также выразил благодарность врачам, которые вели его лечение.