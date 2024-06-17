Стало известно, какие страны могут вступить в БРИКС Политолог Войко: Таиланд и Вьетнам являются кандидатами на вступление в БРИКС

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Таиланд и Вьетнам являются кандидатами на вступление в БРИКС, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Евгения Войко. По ее словам, также к организации могут присоединиться Белоруссия и Турция.

Вес экономики Таиланда не сравнится с действующими членами БРИКС, все-таки страна больше ориентирована на туризм, а не на производство. Однако это государство претендует на роль весомого игрока в своем регионе, а значит, исключать членство в БРИКС нельзя, — объяснила эксперт.

Политолог отметила, что Вьетнаму США предлагают новое сотрудничество и пытаются оторвать страну от Китая. Однако, с другой стороны, у Вьетнама есть плотные связи с Россией и БРИКС. Кроме того, в содружество могут вступить страны Латинской Америки, например, Чили, а также Турция.

Мы видим ее стремление сблизить свои позиции с ШОС, расширить свою интеграцию в различные международные объединения. Да, Турция — член НАТО. Но есть активные контакты с интеграционными структурами глобального Юга и не западными объединениями, коим БРИКС и является, — подытожила Войко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС. Глава государства пообещал принять необходимые меры к саммиту международной организации, который пройдет в Казани в 2024 году.