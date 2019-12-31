https://static.news.ru/photo/b8dedeb8-2cf4-11ea-ad15-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом.

Из-под наблюдения его вынесли наёмники в чехле от музыкального инструмента. Рассказавшее о схеме побега издание Wall Street Journal отвело одну из главных ролей в операции жене Гона. Женщина, после прибытия мужа из Турции в Ливан назвала данное событие «лучшим подарком в жизни».

Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Ливаном и Японией не заключено договоров о выдаче преступников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон собирается провести пресс-конференцию в Бейруте 8 января. Он может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить альянс и «свели с ним счёты». На пресс-конференции Гон намерен представить материал, касающийся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека.