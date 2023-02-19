США заподозрили Россию в передаче Ирану истребителей Блинкен: США предполагают, что Россия передает Ирану истребители в обмен на БПЛА

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Вашингтон заподозрил Россию в поставках современных истребителей в Иран, сообщил в интервью для телеканала CBS госсекретарь Энтони Блинкен. В обмен Москва получает ударные беспилотники, считает он.

Это улица с двусторонним движением <...>. Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители, — подчеркнул Блинкен.

Он повторил, что у США есть информация о том, что о «летальной» военной помощи России раздумывает Китай, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум «нелетальную» поддержку.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран планируют построить завод на территории РФ по производству беспилотников. Он может производить не менее шести тысяч беспилотников по иранским чертежам. Планируется также разработать более быстрый дрон, который создаст новые проблемы для противовоздушной обороны Украины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний режим в Иране очень опасен.