США развернут ПРО нового поколения на Аляске

В 2028 году Соединённые Штаты намерены развернуть на территории Аляски системы противоракетной обороны (ПРО) нового поколения. Об этом заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ван Херк.

По его словам, этот процесс движется в соответствии с графиком, американское агентство по противоракетной обороне уделяет большое внимание работе радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.

Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны, — сказал американский генерал.

Ранее в США обеспокоились отставанием от российского гиперзвукового оружия. В связи с этим Штаты планируют направить $3,2 млрд только на исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.

По данным портала Military Watch, у Пентагона нет чётко определённых задач по применению гиперзвукового оружия, а это вызывает сложности при его разработке.