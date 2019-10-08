Украинское посольство в США выпустило заявление, в котором призвало правильно использовать название их страны на английском языке: Ukraine, а не the Ukraine. Определённый артикль перед названием страны указывает либо на её федеративное устройство, либо на то, что она является регионом внутри другого государства. Ничего из этого не применимо к Украине, однако по старой памяти вашингтонские политики продолжают называть её как во времена Советского Союза.

Так как Украина в последнее время оказалась в центре политического скандала с импичментом президента Дональда Трампа, СМИ и политики упоминают название страны как никогда часто. Поэтому участились и ошибки.

Позвольте помочь вам правильно использовать слова, относящиеся к Украине, — сказано в сообщении посольства Украины в США. — Ukraine, а не the Ukraine, Kyiv, а не Kiev. Это единственные политически корректные формулировки, которые выражают уважение к стране и её народу. Действуйте разумно и избегайте советских клише.

Трамп присовокупил артикль «the» к Украине, когда отбивался от обвинений в неправомерном звонке украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Позже ошибку повторили несколько его сторонников и СМИ. Впрочем, Трамп не одинок в своём видении Украины: аналогичную ошибку делал ещё предыдущий президент Барак Обама. Если раньше на подобные оговорки никто не обращал внимания, с началом боевых действий на востоке Украины и присоединением Крыма Киев стал особо чувствительным к словам в свой адрес. Особенно если одно слово может превратить страну из унитарного государства в федеративное, а из независимой страны — в регион.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реакция Украины на это стала ещё более болезненной (после 2014 года — News.ru). Последние пять лет Украина постоянно присутствует в новостях, и они уже устали всех исправлять, — приводит The Washington Post комментарий сотрудницы Wilson Center Нины Янкович.

Как подчеркнули опрошенные News.ru лингвисты, с артиклем название Украины англоговорящие употребляли, когда она была частью СССР. Таким образом подчёркивалось, что это территориальное образование не обладает независимостью. Подобное употребление всё ещё сохранилось в некоторых учебниках, а также в мышлении американцев, молодые годы которых пришлись на времена Советского Союза. К ним и относится Трамп, по привычке употребляющий старое выражение.

Кроме того, определённый артикль в английском языке ставится перед названиями стран, состоящих из регионов с широкой автономией, которые ранее были независимыми государствами. Иногда он также стоит рядом с именами государств, состоящих из нескольких островов. К ним относятся, например, Соединённые Штаты, Соединённое Королевство, Нидерланды и Филиппины. Если употребить «the» с Украиной по этому правилу, «формула Штайнмайера», предусматривающая особый статус Донбасса, воплощается мгновенно, а Украина становится конфедерацией. Правда, только на словах...

В октябре 2018 года украинское министерство иностранных дел запустило кампанию по борьбе с «неправильным» написанием столицы страны на английском. Вместо «русской» транслитерации Kiev, Украина требовала писать «исконно украинское» Kyiv. Американский Совет по географическим названиям в этом году внял призывам украинской стороны и признал новое написание города, которое вступило в силу 17 июля. Изменения распространились только на Соединённые Штаты, однако ранее они были приняты шведским посольством и представительством Евросоюза Киеве, а также в некоторых аэропортах и СМИ, например, в Associated Press.