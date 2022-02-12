США составляют списки россиян для санкций в случае агрессии против Украины

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что в США составляют списки из представителей российской экономической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина для возможного введения санкций в случае эскалации ситуации на Украине. Также он отметил возможность начала боевых действий в любой момент.

Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить <...>. Это затронет людей в окружении президента Путина, — сказал Салливан.

По его словам, в случае вторжения «пакет потенциальных экономических последствий» ударит по многим из этих олигархов.

Он отметил, что боевые действия могут начаться «в любой день», однако в США надеются, что «Россия выберет дипломатический путь решения конфликта».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз незамедлительно ввести предупреждающие санкции против России для сдерживания агрессивных намерений Кремля по отношению к Украине. При этом глава государства добавил, что является сторонником дипломатии и мирного урегулирования конфликта.

Ранее также поступала противоречивая информация о планах США и ЕС по поводу отключения России от SWIFT. Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что Вашингтон и Брюссель уже завершают работу над пакетом антироссийских санкций. Они включают меры против крупных банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий и ограничения против «конкретных российских олигархов». Однако запрет России на использование системы финансовых операций SWIFT не рассматривался.

Позднее это же агентство со ссылкой на представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что страны Запада вновь вернулись к обсуждению возможного отключения России от SWIFT в качестве санкционной меры в случае агрессии против Украины.