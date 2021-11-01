США направили флагманский корабль в Чёрное море для операций с силами НАТО

США направили в акваторию Чёрного моря флагманский командный корабль Mount Whitney для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Информацию об этом опубликовали в сообщении в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС).

Флагманский корабль Шестого флота [США] Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Чёрном море для проведения операций с нашими союзниками и партнёрами по НАТО в регионе, — сказано в заявлении.

Незадолго до этого командование Шестого флота уже сообщало о планах Пентагона направить в этот регион командный корабль с офицерами штабов флота и командования ударных сил и сил поддержки объединённых ВМС НАТО (STRIKFORNATO) на борту, однако даты в тот момент уточнено не было. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал это событие на полях саммита G20. По словам министра, «демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ситуации в мире».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил увеличение числа провокаций со стороны НАТО, чьи войска регулярно приближаются к границам РФ и иногда нарушают её. Это особенно часто происходит в пределах Чёрного и Балтийского морей.