https://static.news.ru/photo/788c0c26-4399-11ea-8ac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

США не планируют полностью выводит свои войска из Африки. Об этом заявил министр обороны Марк Эспер. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу еще не принято, «оно в процессе».

По его словам, разные силы американского военного командования выполняют разные задачи. Так, Африканское командование вооруженных сил осуществляет борьбу с терроризмом, для Южного командования важна борьба с незаконным распространением наркотиков, отметил Эспер.

Мы должны убедиться в том, что правильно расставляем приоритеты и размещаем силы в соответствии с их задачами, — заявил Эспер.

Глава Минобороны США заявил о необходимости делать больший акцент «на соперничестве великих держав, а меньший — на контртеррористических операциях».

Ранее NEWS.ru писал, что США планируют усилить ПВО ираксих баз комплексами Patriot, а 14 подлодок получат тактические ядерные заряды.