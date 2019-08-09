https://static.news.ru/photo/e3a8df54-bac6-11e9-ae75-fa163e074e61_660.jpg Министры иностранных дел стран нормандской четвёрки Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель МИД Франции отверг возможность подключения США к переговорам по Донбассу. Он отметил, что пока для этих целей есть «нормандский формат».

Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня, — заявил на брифинге представитель французского ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, писал News.ru. Во время беседы политики затронули и перспективы взаимодействия в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). В итоге стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.