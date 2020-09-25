США раскритиковали за использование Совбеза ООН для обвинений в адрес ВОЗ

https://static.news.ru/photo/41a3303e-ff25-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Вашингтон использовал заседание Совбеза ООН, призванное укрепить международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, чтобы вновь выдвинуть необоснованные обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС. На заседании, о котором идёт речь, главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И выразили поддержку усилиям ВОЗ и ООН в деле борьбы с пандемией COVID-19 и призвали усилить международную координацию. Постпред США Келли Крафт сказала, что ей «стыдно за членов Совета, которые решили сосредоточиться на политических заявлениях». Представитель Вашингтона добавила, что репутация ВОЗ «полностью разрушена» из-за того, что организация якобы помогала Пекину «врать миру».

Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета безопасности, для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом. Откровенно говоря, мы не поняли, в чём суть и пафос этих обвинений, — отреагировал Небензя.

Китайский постпред Чжан Цзюнь обратил внимание, что большинство членов Совбеза призвали к международному сотрудничеству и только США пошли вразрез с общим духом встречи. Он добавил, что КНР решительно отвергает все безосновательные обвинения.

Ранее Небензя заявил, что Вашингтон оказался в изоляции в своём желании во что бы то ни стало «наказать» Иран, передавал NEWS.ru.