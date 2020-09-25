США раскритиковали за использование Совбеза ООН для обвинений в адрес ВОЗ

Вашингтон использовал заседание Совбеза ООН, призванное укрепить международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, чтобы вновь выдвинуть необоснованные обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения.
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя,
Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета безопасности, для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом. Откровенно говоря, мы не поняли, в чём суть и пафос этих обвинений, — отреагировал Небензя.
Китайский постпред Чжан Цзюнь обратил внимание, что большинство членов Совбеза призвали к международному сотрудничеству и только США пошли вразрез с общим духом встречи. Он добавил, что КНР решительно отвергает все безосновательные обвинения.
Ранее Небензя заявил, что Вашингтон оказался в изоляции в своём желании во что бы то ни стало «наказать» Иран, передавал NEWS.ru.
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