США призвали Японию, Австралию и Индию противостоять политике КНР в Азии

https://static.news.ru/photo/bc555c4e-07cc-11eb-a072-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Японию, Австралию и Индию дать совместный ответ действиям КНР в регионе.

Сейчас важнее, чем когда-либо раньше, наше сотрудничество с целью защитить наши народы и партнёров от эксплуатации, коррупции и принуждения со стороны Коммунистической партии Китая, — заявил он на встрече глав внешнеполитических ведомств «четвёрки».

При этом он напомнил о действиях Пекина в Тайванском проливе и в Гималаях.

В свою очередь глава МИД Японии Тосимицу Мотэги не стал упоминать Китай, отмечая, что данные переговоры не направлены против конкретной страны. Министр также подчеркнул, что международный порядок сталкивается с различными вызовами, а пандемия COVID-19 ускоряет эту тенденцию, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что практически весь сентябрь у западного побережья США шли масштабные морские учения. В них в том числе использовались беспилотники MQ-9 Reaper («жнец тьмы»). В КНР небезосновательно заявляют, что эти тренировки носили антикитайский характер.

В феврале 2020 года NEWS.ru национальный центр контрразведки и безопасности США назвал Россию и Китай первыми в списке угроз для государства. Москве и Пекину приписываются действия против Вашингтона по всему миру с использованием всех инструментов собственной мощи.