Соединённые Штаты поддерживают желание Казахстана налаживать деловые отношения с другими государствами, однако призывают сотрудничать с американскими компаниями.
По словам госсекретаря США Майкла Помпео, который провёл переговоры с главой МИДа республики Мухтаром Тлеуберди, партнёрство с компаниями из Соединённых Штатов обеспечит «самый лучший результат для любой» страны,
Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий пояснил, зачем Помпео приехал в Белоруссию. По его мнению, отношения между Россией и Белоруссией не могут изменить ни США, ни Европа.
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