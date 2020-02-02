https://static.news.ru/photo/a32017fa-458f-11ea-bf67-fa163e074e61_660.jpg Мухтар Тлеуберди и Майкл Помпео Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Соединённые Штаты поддерживают желание Казахстана налаживать деловые отношения с другими государствами, однако призывают сотрудничать с американскими компаниями.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, который провёл переговоры с главой МИДа республики Мухтаром Тлеуберди, партнёрство с компаниями из Соединённых Штатов обеспечит «самый лучший результат для любой» страны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий пояснил, зачем Помпео приехал в Белоруссию. По его мнению, отношения между Россией и Белоруссией не могут изменить ни США, ни Европа.