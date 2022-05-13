США призвали Иран определиться с будущим ядерной сделки Госдеп США: Иран призвали решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку

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США призвали Иран определиться, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. Об этом РИА Новости рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента. Он также отметил, что Вашингтон до сих пор считает, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано.

На данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано. Ирану необходимо решить, будет ли он настаивать на не относящихся [к сделке] условиях и хочет ли он быстро достичь договоренности, которая, как мы полагаем, отвечала бы интересам всех сторон, — сказал собеседник агентства, комментируя ход переговоров по восстановлению сделки по иранскому атому.

Он подчеркнул, что США и партнёры готовы к этому, «причём давно».

Теперь дело за Ираном, — подчеркнул собеседник агентства.

Ядерная сделка — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — была заключена в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. План предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран заявил о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, он отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран уменьшил сроки, которые требуются для получения материалов, используемых при создании ядерного оружия, до нескольких недель. Он связал успехи Ирана в разработке ядерного оружия с неверной политикой прошлой администрации Белого дома.