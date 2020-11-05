США призвали Белоруссию провести повторные президентские выборы

https://static.news.ru/photo/d360e33c-1fae-11eb-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

США призвали белорусские власти провести «свободные и справедливые» выборы под независимым наблюдением. Об этом говорится в письме госсекретаря Майка Помпео, распространённом в связи с завершением отчёта докладчика ОБСЕ Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии.

По оценке Помпео, в докладе говорится о «непрекращающихся» нарушениях прав человека в крупных масштабах, совершённых «безнаказанно» белорусскими властями с середины августа по настоящее время, пишет ТАСС.

Прошедшие в стране президентские выборы Помпео характеризует как мошеннические. Выявленные Бенедеком нарушения прав демонстрантов, оппозиционеров и журналистов включают пытки и произвольные задержания, заключает госсекретарь США. Также Белоруссия пошла на ограничение свободы слова, мирных собраний и ассоциаций, делает выводы из доклада Помпео.

Рекомендации, содержащиеся в этом докладе, предоставляют белорусским властям дорожную карту выхода из нынешнего кризиса, говорится в заявлении официального представителя США.

По его мнению, речь идёт об учреждении наблюдательной миссии ОБСЕ, прекращении насилия, обеспечении подотчётности за имевшие место нарушения, а также о налаживании диалога с «подлинными представителями политической оппозиции и гражданского общества».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендовала своим участникам отказаться от признания итогов выборов президента Белоруссии, по данным которых победу в шестой раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.