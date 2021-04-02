США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России

https://static.news.ru/photo/240190e6-93b5-11eb-b1bd-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Американские военные части в Европе приведены в максимальную степень боеготовность. Об этом сообщило Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM).

Принятию этого решения способствовало сразу несколько событий. В частности, речь идёт об эскалации конфликта на востоке Украины, наращивании Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытии трёх российских атомных подводных лодок в Арктике, сообщает Politico.

Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским вооружённым силам ещё предстоит достичь этого уровня, — говорится в статье.

При этом представитель EUCOM Венди Снайдер отказалась подробно обсуждать уровни боеготовности войск. Это секретная информация.

Как писал NEWS.ru, в официальном аккаунте в Twitter Стратегического командования армии США появилось загадочное сообщение, походившее на случайный набор букв. Пользователи стали выдвигать различные версии случившегося. В частности, кто-то решил, что по клавиатуре пробежалась кошка, часть юзеров предположила, что это послание инопланетян. Некоторые же восприняли данное сообщение как сигнал о начале ядерной войны.

Выяснилось, что непонятное сообщение написал ребёнок, которого менеджер Twitter-аккаунта оставил без присмотра. Твит удалили, но его успели репостнуть 11 тысяч раз.