https://static.news.ru/photo/fe78185e-4810-11ea-aaa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон на неопределённый срок остановил секретную военно-разведывательную программу сотрудничества с Анкарой, в которой использовались беспилотники. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказали собеседники агентства Reuters, для этой программы стороны использовали беспилотники, а сама она была направлена на борьбу с курдскими формированиями. При этом инсайдеры утверждают, что решение приостановить совместную секретную разведку в Пентагоне приняли ещё в конце 2019 года. Это стало ещё одной реакции Вашингтона на вторжение турецких военных в Сирию.

Ряд чиновников на условиях анонимности рассказали, что США в конце 2019 года прекратили проведение миссий по сбору разведывательных данных, направленные против Рабочей партии Курдистана (РПК), — сказал источник.

При этом он подчеркнул, что и Штаты, и Турция относят РПК к террористическим организациям. По словам инсайдера, американские военные запускали дронов с турецкой авиабазы Инджирлик.

Другой чиновник рассказал, что полёты беспилотников в рамках этой программы осуществлялись с 2007 года. Чаще всего дроны исследовали горную местность в северном Ираке недалеко от турецкой границы.

Минобороны Турции при этом от комментариев отказалось. Но турецкий ведомственный источник приостановку программы подтвердил. Чиновник отметил, что такие действия не помогают укрепить отношения между странами.

Как писал NEWS.ru, в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невыполнении договорённостей с Россией и США по северу Сирии. Он пригрозил сирийским войскам военным ответом в случае, если к концу февраля те не отступят за наблюдательные пункты в Идлибе.