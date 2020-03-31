https://static.news.ru/photo/ef3a1e86-7363-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле. Он предусматривает создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Отмечается, что план урегулирования предложен лично госсекретарём США Майклом Помпео. По его мнению, в Венесуэле нужно создать Госсовет, куда войдут кроме представителей действующего президента Николоса Мадуро и члены оппозиции и который будет действовать до новых президентстких и парламентских выборов в стране.

Мы надеемся, что это можно сделать в течение шести-двенадцати месяцев, — цитирует его РИА Новости.

Помпео добавил, что из страны должны иностранные силы безопасности. В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана все сохраняющиеся санкции будут отменены.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон пригрозил санкциями всем странам, которые будут поддерживать действующее руководство Венесуэлы.