США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине NI: США нужно урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу

США нужно урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу в зоне проведения военной операции и президент РФ Владимир Путин не объявил о победе над Западом, написали консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в статье для National Interest. Они выразили мнение, что Вашингтону следует обратить внимание на поведение российской армии в бою, а также на относительно стабильную экономику РФ.

Ущерб, нанесенный репутации США и альянса НАТО, [при победе РФ] будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение и обучение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостоит Западу — и победила, — говорится в материале.

Кроме того, аналитики указали на то, что западные поставки оружия мало что облегчают. Как сказано в статье, большинство заложенных основных боевых танков уже задействованы в военных действиях, и перспективы дальнейших поставок ограничены.

Вдобавок к этому Запасы высокоточного оружия сокращаются. Аналитики считают, что это тоже играет немаловажную роль в отказе администрации президента США Джо Байдена предоставить ATACMS, которые жизненно важны для американской безопасности в Тихом океане.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что решение Украины отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. По его мнению, в этом случае украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».