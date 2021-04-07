США помогут Палестине деньгами

https://static.news.ru/photo/8ded2ee4-97b0-11eb-b2bf-96000091f725_660.jpg Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена планирует оказать Палестине финансовую помощь в размере около $150 млн. Таким образом, новый глава государства намерен отменить решение предшественника Дональда Трампа, который приостановил такую поддержку.

Ожидается, что Госдепартамент в ближайшие часы объявит о предоставлении помощи по каналам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передаёт ТАСС.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США окажут Палестине гуманитарную помощь в размере $15 млн. Эти деньги, по словам дипломата, пойдут на поддержку больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, а также на помощь наиболее бедным семьям и на продовольственные программы.

Соединённые Штаты ранее были крупнейшим донором БАПОР, внося ежегодно по $360 млн, или около 30% годового бюджета. В общей сложности за все годы было выделено $6,15 млрд. Однако в 2018 году США полностью отказались от уплаты взносов, что поставило под угрозу существование организации. В связи с этим Агентство пересмотрело бюджет, серьёзно сократив недостаточно эффективные расходы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Байден снял санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда, которые наложил Трамп на фоне расследования военных преступлений американских солдат в Афганистане.