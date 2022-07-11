США поддержали Канаду вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Газовая турбина

Госдеп США поддержал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для транспортировки газа из России по трубопроводу «Северный поток — 1». Об этом сказано в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, пишет ТАСС.

Соединённые Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину [для перекачки] природного газа для использования в трубопроводе «Северный поток — 1», — говорится в заявлении.

Так, согласно утверждению представителя Госдепа США, «в краткосрочной перспективе» турбина позволит Германии и другим странам ЕС нарастить «резервы газа», укрепляя энергетическую безопасность и «противодействуя усилиям России, призванным использовать энергоносители в качестве оружия».

В заявлении Прайса говорится, что США работают с союзниками и партнёрами над тем, чтобы «ещё больше сократить доходы России», получаемые от продажи энергоресурсов. К тому же, добавляет представитель Госдепа, Запад принимает активные меры по «купированию» воздействия спецоперации на Украине «на глобальные энергетические рынки», а также по защите своих экономик.

Американский дипломат выразил благодарность за партнёрство с Канадой и Германией за «введённые ими существенные санкции, нацеленные на то, чтобы привлечь Кремль к ответственности. США вместе с союзниками и партнёрами привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство ощущало усложняющие [для него ситуацию] последствия наших экономических ограничений и мощных санкций», о чём говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает полное прекращение газовых поставок из России в качестве основного сценария развития конфликта с Москвой, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. При этом представители Еврокомиссии все же допустили риск остановки транзита российского газа на территорию Европы.