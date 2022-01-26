США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером, 26 января привёз в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности, передаёт ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Как сообщалось ранее, в нём содержатся «немного более подробные» детали, чем представители США озвучивали публично.

Автомобиль посла подъехал к зданию министерства около 19:30 мск.

По данным телеканала CNN, в ответе Белого дома должны быть изложены общие области, в которых США готовы сотрудничать с Россией: контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и вопросы размещения ракетных систем.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом может направить письменный ответ на российские требования 26 января.

Также известно, что Россия не станет публиковать ответ США, если поступит такая просьба. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, общественности будут донесены только суть и содержание реакции Вашингтона на предложения России.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Он отметил, что Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.