США отказались давать Украине долгосрочную гарантию на обслуживание техники

Фото: US Navy/Global Look Press

Министерство обороны США передало властям Украины военную технику, не предоставив при этом долгосрочного плана ее обслуживания, говорится в отчете управления генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча. Согласно тексту документа, который цитирует ТАСС, Киев получил только ограниченное количество запчастей к американским бронемашинам и системам ПВО. В отчете подчеркивается, что ВСУ не смогут долго поддерживать технику в рабочем состоянии.

Министерство обороны [США] предоставило Украине бронетехнику и системы ПВО без плана их содержания на долгосрочную перспективу, — говорится в отчете.

В документе указано, что Вооруженные силы Украины получили от США бронетранспортеры Stryker, БМП Bradley, танки Abrams, а также системы противовоздушной обороны Patriot. Однако количество боеприпасов к ним ограничено. Сторч отмечает, что Пентагон работает над планом долгосрочного обслуживания переданной Украине техники, однако сейчас этот вопрос вызывает у США обеспокоенность.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Вооруженным силам Украины необходимы новые поставки боеприпасов и вооружений. По его словам, из-за их нехватки армия страны оказалась в тяжелом положении.