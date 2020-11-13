США обвинили РФ в «поверхностной поддержке» сирийских беженцев

https://static.news.ru/photo/6637f7f6-263d-11eb-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Госдеп США заявил, что конференция по возвращению беженцев в Дамаске, прошедшая 11–12 ноября, была «трюком» и «поверхностной поддержкой».

Ведомство распространило заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Кейла Брауна, в котором говорится, что дамасская конференция была «неубедительной попыткой» создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию.

Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима показывает, что мир признаёт трюки, подобные этому, тем, чем они являются просто театром, — говорится в заявлении Госдепа.

На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и 12 международных организаций с ООН в качестве наблюдателя. Россию представляли специалисты более чем 30 ведомств. По мнению МИД САР, конференция прошла успешно, несмотря на попытки Запада её сорвать. В российском внешнеполитическом ведомстве отказ США от участия в форуме назвали двойными стандартами в отношении Сирии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает работу астанинского формата переговоров по ситуации в Сирии эффективной. Как отметил российский лидер, с помощью него удалось многого достичь, очаг терроризма ликвидирован. Об этом он заявил во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.