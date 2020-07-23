В США по требованию американских властей закрывается генконсульство Китая в Хьюстоне. Пекин пригрозил зеркальными мерами и обсуждает вопрос прекращения работы американского генконсульства в Чэнду. Очередной виток обострения отношений двух держав напоминает дипломатическую войну между США и Россией в 2017–2018 годах. Тогда обе стороны также закрыли несколько диппредставительств и выслали сотни дипломатов. Идя на намеренную эскалацию противоречий с Пекином, Вашингтон использует испробованные на России сценарии, так как они оказались относительно безопасными.

Нынешние трения между США и КНР вызывают острое чувство дежавю. Как и в 2017 году, в качестве формального повода для закрытия китайского консульства в Хьюстоне Соединённые Штаты использовали обвинения в шпионаже. Здание диппредставительства, по их утверждениям, превратилось в центральный пункт кражи и переправки в Китай американской интеллектуальной собственности, так как Хьюстон является крупным промышленным, нефтяным и космическим центром.

Соединённые Штаты не будут терпеть нарушения нашего суверенитета и угрозы нашему народу со стороны КНР, — заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. — Так же, как мы не стали терпеть нечестную игру Китая в области торговли, кражу американских рабочих мест и другие факты возмутительного поведения.

Госдепартамент дал китайским коллегам 72 часа на то, чтобы покинуть здание. По сообщениям СМИ, из трубы консульства во время сборов шёл чёрный дым. Это может свидетельствовать о том, что дипломаты в спешке сжигали документы. Сообщения о чёрном дыме появились и после новостей о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско.

David J. Phillip /ТАСС

Напомним, что по обвинениям в шпионаже в конце 2016 года были конфискованы два объекта российской дипмиссии в Мэриленде и в Нью-Йорке, так называемые «дипломатические дачи». В 2017 году Россия в ответ выслала 755 американских дипломатов и конфисковала складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном бору, которые использовали США. Жертвами дальнейшей эскалации дипломатической войны стали российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также американское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Пекин, как и Россия, намерен отвечать на подобные действия США зеркально. Государственные СМИ запустили интернет-голосование с вопросом, какое консульство Соединённых Штатов закрыть в ответ. Скорее всего, не обойдётся и без массовой высылки американских дипломатов. Из-за того, что почти во всех случаях Америка выдаёт визы только после личного собеседования с консульским работником, диппредставительства страны обычно укомплектованы большим числом сотрудников, чем у других государств. В случае обострения отношений это становится удобным поводом заявить о необходимости «паритета» по числу дипломатов, то есть фактически о высылке «лишних». В 2017 году так поступила Россия, а сегодня об этом задумывается и Китай.

У США гораздо больше дипломатических миссий и сотрудников в Китае, — заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. — Так что если США выберут неверный путь, мы ответим решительно.

По словам экспертов, Пекину следует тщательно подходить к ответным мерам, чтобы избежать эскалации. Так, закрытие диппредставительств США в таких крупных экономических центрах, как Шанхай или Гонконг может быть расценено как ассиметричный ответ. В то же время заморозка работы консульства в Ухани, откуда ранее уже эвакуировали сотрудников из-за эпидемии коронавируса, может выглядеть как слишком слабая мера.

Если они захотят избежать эскалации, то их выбор должен пасть на консульство в Ухани, — считает бывший глава аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер. — Если они закроют консульства в Гонконге или Шанхае, это воспримут как эскалацию.

По данным гонконгского издания South China Morning Post, Пекин собирается закрыть американскую дипмиссию в Чэнду. Но не факт, что этим всё ограничится: президент Дональд Трамп намекнул на дальнейшее понижение дипломатического представительства.

White House/Global Look Press

Следующим закрытым китайским консульством может стать здание в Сан-Франциско, тем более что на днях у США появился веский повод. Гражданка Китая Хуан Танг, которую подозревают в промышленном шпионаже, 20 июля зашла в здание диппредставительства и так из него не вышла. Ранее на допросе в ФБР выяснилось, что она соврала, когда подавала документы на американскую визу. Согласно недавнему закону, людям, связанным с Народно-освободительной армией Китая, запрещено получать образование и вести научные исследования в США. Когда Хуан Танг получала визу, она скрыла, что ранее служила в НОАК, что позволило ей вести исследования в Стэнфорде. В ФБР полагают, что их целью была кража интеллектуальной собственности. Если консульство в Сан-Франциско откажется выдать Хуан Танг, Вашингтон может получить её силой — через закрытие диппредставительства.

Трампу незадолго до выборов необходимо найти причину внутренних проблем США во внешнем враге, и в условиях пандемии на эту роль лучше всего подходит Китай. Но из-за того, что экономики КНР и Соединённых Штатов связаны гораздо теснее, чем российская и американская, жёстких секторальных санкций против азиатской державы Вашингтон позволить себе не может. Поэтому в ход идут менее серьёзные, хоть и более громкие меры. Дипломатическая война с Россией показала, что потенциал перерасти в настоящую у неё довольно невысокий.