США не смогли найти доказательств сговора России с талибами

https://static.news.ru/photo/6d444db8-fcff-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты не нашли доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви на заседании комитета по национальной обороне в конгрессе.

После появления данных относительно российских программ мы пытались выявить подтверждающую информацию. Мы её ещё не нашли, — цитирует Lenta.ru чиновника.

Ранее командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что утверждения ряда СМИ о якобы имеющемся сговоре России и талибов, направленном против американских солдат, вновь не нашли подтверждения.

Маккензи не впервые комментирует информацию о том, что РФ якобы предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих из США в Афганистане. Он уже подвергал эти сведения сомнению в июле 2020 года. При этом чиновник отметил, что «тема не закрыта», а Соединённые Штаты продолжают заниматься поиском доказательств.

The New York Times и Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников заявили, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения ложью. Президент США Дональд Трамп со ссылкой на спецслужбы также сообщил, что эти слухи недостоверны.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердятся обвинения в сговоре с талибами. По его словам, данная тема обсуждалась в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, писал NEWS.ru.