США нарастили военную активность вблизи материкового Китая

США наращивают разведывательную и иную военную активность вблизи границ материкового Китая. По данным Китайского аналитического центра, американские военные ведут чрезвычайно интенсивные операции около КНР, речь идёт о воздушной разведке и учениях авианосных групп. Всё это создаёт угрозы для безопасности Китая в прилегающих регионах, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, сообщает газета Global Times.

Аналитики предсказали дальнейшее наращивание военной активности США «с прицелом на Китай». Это может произойти на фоне подписания американским лидером Джо Байденом оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который в том числе предусматривает увеличение военных расходов в отношении КНР.

США рассматривают Китай как своего первостепенного оппонента и пытаются подавить его во всех отношениях, включая военную сферу, — заявил китайский военный аналитик Сун Цзунпин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что американские власти нарушают свои обещания и пренебрегают принципом «одного Китая». По его мнению, Вашингтон пытается использовать Тайвань в собственных интересах для сдерживания Китая и не соблюдает основополагающие правила поддержания международных отношений.

Лицзянь также напомнил, что Тайвань является неотделимой частью КНР. По его словам, Вашингтон должен принять к сведению критику Пекина и перестать дестабилизировать ситуацию в регионе.