США и Южная Корея провели испытания ракет «земля — земля»

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

США и Южная Корея провели испытания ракет «земля — земля» в ответ на запуск ракеты со стороны КНДР. Военные обеих стран выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря как ответ на «провокацию» Северной Кореи, сообщает Yonhap.

Каждая сторона выпустила по две баллистические ракеты малой дальности — ATACMS американского производства и Hyunmoo-2 южнокорейского производства. Одна из южнокорейских ракет, запущенная с военной базы в Каннын, который находится недалеко от демилитаризованной зоны, вышла из строя и взорвалась

Как позже сообщило агентство, обошлось без жертв

Северная Корея во вторник, 4 октября, выпустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Жителям северных территорий Японии было рекомендовано эвакуироваться в укрытие. Эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное расстояние за всю историю пусков со стороны КНДР.

Южная Корея 1 октября зафиксировала новые запуски баллистических ракет Северной Кореи в сторону Японского моря. 28 и 29 сентября Северная Корея также производила запуски баллистических ракет малой дальности. Они поднимались на высоту 30–50 километров и летели на 300–350 километров.

Ранее в Японии провели учения на случай возможного обстрела со стороны КНДР. Они касались эвакуации мирного населения.